«Никакой натурализации. Я сразу сказал, что при мне этого не будет». Лихачев об отказе заигрывать иностранцев за пляжную сборную России
Михаил Лихачев объяснил отказ от натурализации игроков в пляжной сборной России.
– Когда и в связи с чем вы приняли решение о принципиальном отказе от натурализации в сборной, в отличие от большого и особенно мини-футбола?
– Помню этот момент. От одного из наших руководителей было предложение натурализовать бразильского игрока Бруно Шавьера и попробовать заиграть его за нашу сборную. Это очень высококачественный футболист.
Но я сразу от этого отказался, сказал, что при мне этого не будет. Никакой натурализации! Я хотел, чтобы у нас за сборную играли только свои, настоящие.
И несмотря на то что Шавьер потом стал капитаном сборной Бразилии, уверен, что мы пошли правильным путем. Поэтому, наверное, мы по-особенному любимы в народе. А не только благодаря нашим победам, – рассказал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.
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