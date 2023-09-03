Лихачев об общении с Марадоной в 2012 году: «Я чувствовал, что Россия ему близка и приятна по духу»

Теги Ринат Дасаев Диего Марадона Вагиз Хидиятуллин сборная России сборная Бразилии Михаил Лихачев Межконтинентальный кубок пляжный футбол Пляжный футбол

Михаил Лихачев считает, что Россия была близка Диего Марадоне по духу.

Лихачев – главный тренер сборной России по пляжному футболу. В 2012 году команда выиграла Межконтинентальный кубок в Дубае, а Марадона участвовал в церемонии награждения.

«Помню эту историю, будто она произошла вчера. Мы приехали на финал с Бразилией. К тому времени уже дважды обыграли бразильцев – в финалах чемпионата мира 2011 года и предыдущего Межконтинентального кубка того же года.

Выходим на разминку, ко мне приходит глава нашей делегации и говорит: «Миша, только поспокойней – сейчас Марадона придет сюда, на поле, а потом будет смотреть матч с VIP-трибуны и участвовать в церемонии награждения».

И вот приходит Диего, тепло здоровается со мной и с медицинским штабом, выходит на поле, выбивает несколько мячей в подарок для болельщиков, смотрит на трибуне эту игру, которую мы провели очень ярко и победили – 7:4.

Потом он был одним из тех, кто награждал нас медалями, – и, обняв меня, прошептал: «Это очень хорошо, что вы обыграли Бразилию». Сохранились фотографии, где он с нашими ребятами. Потом повидались с ним на ЧМ-2018 — он еще был тогда в хорошей форме.

Я чувствовал, что Россия ему близка и приятна по духу. Недавно встречался с Ринатом Дасаевым, Вагизом Хидиятуллиным, игравшими против него, и они тоже отмечали особенную человечность Марадоны», – рассказал Лихачев.

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6 комментариев

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Николай Корягин
Видели мы как в него русский дух вошел на чм-2018 во время игры нигерии и аргентины
+13
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Куй Покагорячев
А Колумбия была близка по нюху
+5
0
+5
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Ностальгическое Дерьмо
Особенно Питер
+2
0
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ПравдоРуб
С 12 года к сожалению кое что изменилось
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0
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Andrey Yaroslavtsev
Чуаствуют ... другое, ощущают, это - Да.
0
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Sarumian
Балтика 9-ка ?
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