Лихачев об общении с Марадоной в 2012 году: «Я чувствовал, что Россия ему близка и приятна по духу»

Михаил Лихачев считает, что Россия была близка Диего Марадоне по духу.

Лихачев – главный тренер сборной России по пляжному футболу. В 2012 году команда выиграла Межконтинентальный кубок в Дубае, а Марадона участвовал в церемонии награждения.

«Помню эту историю, будто она произошла вчера. Мы приехали на финал с Бразилией. К тому времени уже дважды обыграли бразильцев – в финалах чемпионата мира 2011 года и предыдущего Межконтинентального кубка того же года.

Выходим на разминку, ко мне приходит глава нашей делегации и говорит: «Миша, только поспокойней – сейчас Марадона придет сюда, на поле, а потом будет смотреть матч с VIP-трибуны и участвовать в церемонии награждения».

И вот приходит Диего, тепло здоровается со мной и с медицинским штабом, выходит на поле, выбивает несколько мячей в подарок для болельщиков, смотрит на трибуне эту игру, которую мы провели очень ярко и победили – 7:4.

Потом он был одним из тех, кто награждал нас медалями, – и, обняв меня, прошептал: «Это очень хорошо, что вы обыграли Бразилию». Сохранились фотографии, где он с нашими ребятами. Потом повидались с ним на ЧМ-2018 — он еще был тогда в хорошей форме.

Я чувствовал, что Россия ему близка и приятна по духу. Недавно встречался с Ринатом Дасаевым, Вагизом Хидиятуллиным, игравшими против него, и они тоже отмечали особенную человечность Марадоны», – рассказал Лихачев.