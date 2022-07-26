Михаил Лихачев: «Дзюба имел бы возможность проявить себя в пляжном футболе, но не считаю, что он ему интересен. Если Артем захочет проверить себя, то добро пожаловать»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев высказался о перспективах Артема Дзюбы.

После ухода из «Зенита» форвард еще не подписал контракт с новой командой.

– Думаю, Дзюба имел бы возможность проявить себя в пляжном футболе, но не считаю, что он был ему интересен. Прежде всего по причине иных финансовых возможностей клубов и пожеланиях Артема в этом плане. Вряд ли встретятся когда-то Артем Дзюба и пляжный футбол.

– Ну, сколько можно зарабатывать деньги, может, уже можно и о душе подумать? Ведь пляжный футбол – такой душевный вид спорта.

– Думаю, Дзюба еще не сказал своего последнего слова в футболе классическом, и желаю ему найти себе хороший вариант продолжения карьеры, какой-то амбициозный клуб, может быть, для него это станет новым вызовом.

– Но теоретически, по своим антропометрическим и технико-тактическим данным Дзюба подошел бы пляжному футболу?

– Любому игроку из большого футбола нужно пройти минимум годичную адаптацию к пляжному. И только после этого можно делать такие-то выводы. Игра достаточно интенсивная, много специфических моментов, в ней надо быть очень хорошо готовым, уметь действовать в формате хоккейных смен, быть сверхмобильным в течение 45-50 секунд.

Если Артем захочет поучаствовать в нашем тренировочном процессе и проверить себя в этом, то добро пожаловать, – сказал Лихачев.

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