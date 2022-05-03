Михаил Лихачев: «Верим, что наше отстранение не затянется. Сейчас же будем искать соперников, которые готовы с нами сыграть»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу прокомментировал решение отстранить россиян от международных турниров под эгидой организации в сезоне-2022/23.

«Наверное, в данных реалиях решение УЕФА ожидаемое. Сложно было представить, что пляжный футбол рассматривался бы отдельно ото всех других. Но даже в такое трудное время наша задача оставаться сильными, делать все возможное в плане учебно-тренировочных сборах, товарищеских матчах.

Сборная России – это та команда, которая должна жить и существовать в любой политической ситуации. Думаю, вместе с руководством найдем те инструменты, которые помогут оставаться нашей команде на высоком спортивном уровне даже в отсутствие международных соревнований, хотя сделать это сложно.

Верим, что наше отстранение не затянется на долгий срок. Хочется вернуться к международным турнирам как можно скорее. Сейчас же будем искать соперников, которые готовы с нами сыграть. В пляжном футболе найдется немало стран, готовых с нами играть, учитывая наш статус и общие взаимоотношения, сложившиеся за годы», — сказал Лихачев.

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