Михаил Лихачев: «Верим, что наше отстранение не затянется. Сейчас же будем искать соперников, которые готовы с нами сыграть»

Теги УЕФА РФС сборная России Михаил Лихачев пляжный футбол Пляжный футбол

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал решение УЕФА отстранить россиян от международных турниров под эгидой организации в сезоне-2022/23.

«Наверное, в данных реалиях решение УЕФА ожидаемое. Сложно было представить, что пляжный футбол рассматривался бы отдельно ото всех других. Но даже в такое трудное время наша задача оставаться сильными, делать все возможное в плане учебно-тренировочных сборах, товарищеских матчах.

Сборная России – это та команда, которая должна жить и существовать в любой политической ситуации. Думаю, вместе с руководством РФС найдем те инструменты, которые помогут оставаться нашей команде на высоком спортивном уровне даже в отсутствие международных соревнований, хотя сделать это сложно.

Верим, что наше отстранение не затянется на долгий срок. Хочется вернуться к международным турнирам как можно скорее. Сейчас же будем искать соперников, которые готовы с нами сыграть. В пляжном футболе найдется немало стран, готовых с нами играть, учитывая наш статус и общие взаимоотношения, сложившиеся за годы», — сказал Лихачев.

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