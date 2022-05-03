Тренер женской сборной России по пляжному футболу Леонов: «Знаем, что РФС делает все возможное и невозможное, чтобы сократить дисквалификации и отстранения»

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Тренер женской сборной России по пляжному футболу Илья Леонов поделился мнением о решении УЕФА отстранить россиян от международных турниров под эгидой организации в сезоне-2022/23.

«Мы, конечно, прочитали все эти новости. Понимаем, что от нашего мнения ничего не зависит. Касательно бана – нас это не затронуло пока, но мы прекрасно понимаем, что полностью соответствуем этим же решениям, подвержены санкциям. Очень жаль. Мы надеемся и знаем, что РФС делает все возможное и невозможное, чтобы быстрее сократить дисквалификации и отстранения. Нам остается только ждать и надеяться.

У нас чемпионат мира проводит конкретно ФИФА. Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) уже прислала нам директиву, что они будут полностью согласовывать и делать так, как им говорит ФИФА и УЕФА.

Очень обидно, что для мужской сборной будет потерян год или два. Футболистки женской сборной в расцвете сил могут не застать своего золотого времени, если так будет. Я надеюсь, что в ближайшее время все пересмотрят», – сказал Леонов.

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