Максим Шарифьянов о современной НБА: «Любая игра регулярки – парад хайлайтов, когда защита просто отсутствует»

Агент Максим Шарифьянов раскритиковал уровень командной защиты в современной НБА.

Российский баскетбольный агент Максим Шарифьянов, ранее работавший с чемпионом НБА‑2016 Тимофеем Мозговым, а ныне представляющий центрового Влада Голдина, резко раскритиковал уровень командной защиты в современной НБА.

«Главная претензия «хейтеров» сегодняшней НБА – отсутствие командной защиты. Она и правда примитивна. Оставляя за скобками смешные попытки поиграть «зону», чем просто прикрывают нежелание защитников двигаться и предпринимать хоть что-то, в сегодняшней лиге активно существуют лишь два варианта: смена и защита против пик-н-ролла «дроп», когда большой игрок, при защите на заслоне не поднимается выше линии штрафной.

Любая игра «регулярки» – парад хайлайтов, когда защита просто отсутствует. Много путбэков? Посчитайте, сколько игроков из пятерки в каждой защите помнят, что нужно ставить спину.

За начальный отрезок сезона я не увидел никого, кроме «Оклахомы», кто дисциплинированно ставил бы спину и забирал свой щит в любом сочетании и всей пятеркой.

Много аллей-упов и пул-апов без сопротивления? Не мудрено при постоянной защите «дроп», когда маленький лениво проходит заслон вслед, а большой думает только о том, чтобы не попасть на постер.

Парад трехочковых? Просто посчитайте, сколько из них будут полностью открытыми. Да, площадка шире, а «треха» дальше, что сильно осложняет страховку. К слову, именно по этой причине никто не играет, например, «заступ», столь популярный в Европе на заслоне против сильного защитника.

Но кажется, причина того, что у большинства команд большинство защит просто разваливается после двух-трех передач, кроется в нежелании и, главное, неумении командно защищаться: страховать, бежать на ротации, останавливать атаку тактическим фолом», – написал Шарифьянов в свое колонке для Telegram-канала «Перехват».

