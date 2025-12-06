  • Спортс
Блэйк Гриффин упрекнул Стива Балмера и «Клипперс» за отстранение Криса Пола: «Любая организация строится на том, как ты относишься к людям»

Блэйк Гриффин выразил свое мнение по поводу отстранения Криса Пола.

Ныне аналитик Блэйк Гриффин, выступавший вместе с Крисом Полом за «Клипперс» на протяжении 6 сезонов, высказался о ситуации с отстранением Пола, упрекнув бывший клуб и его владельца Стива Балмера.

«Ты можешь построить новую арену, приходить на игры, болеть за команду... но в конечном счете, любая организация строится на фундаменте уважения, на том, как ты относишься к людям. И я не думаю, что в этой ситуации с Крисом поступили правильно. У меня, честно говоря, даже слов нет, чтобы это описать. Я просто разочарован», – сказал Гриффин.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
