Блэйк Гриффин упрекнул Стива Балмера и «Клипперс» за отстранение Криса Пола: «Любая организация строится на том, как ты относишься к людям»

Блэйк Гриффин выразил свое мнение по поводу отстранения Криса Пола.

Ныне аналитик Блэйк Гриффин , выступавший вместе с Крисом Полом за «Клипперс » на протяжении 6 сезонов, высказался о ситуации с отстранением Пола, упрекнув бывший клуб и его владельца Стива Балмера .

«Ты можешь построить новую арену, приходить на игры, болеть за команду... но в конечном счете, любая организация строится на фундаменте уважения, на том, как ты относишься к людям. И я не думаю, что в этой ситуации с Крисом поступили правильно. У меня, честно говоря, даже слов нет, чтобы это описать. Я просто разочарован», – сказал Гриффин.