58

«Сан-Антонио» присоединится к «Нью-Йорку» в попытках заполучить Адетокумбо (Dallas Hoops Journal)

Названы команды, которые попытаются выменять Янниса Адетокумбо.

«Нью-Йорк» и «Сан-Антонио» будут «активно пытаться» выменять суперзвезду «Милуоки» Янниса Адетокумбо, сообщает Dallas Hoops Journal со ссылкой на источники в НБА.

«Никс» и «Бакс» обсуждали обмен греческого форварда до начала сезона. Предполагается, что и сам Яннис заинтересован в игре за нью-йоркский клуб.

Между тем, одна из причин, по которой «Сперс» не проявляли большого интереса к Кевину Дюрэнту в межсезонье заключается в том, что руководство клуба хотело сохранить активы для обмена Адетокумбо. Техасцы обладают драфт-пиками, а также молодыми игроками Девином Васселлом, Диланом Харпером и Стефоном Каслом.

Адетокумбо привел «Бакс» к чемпионству в 2021 году. С тех пор «Милуоки» выиграл только одну серию плей-офф. По слухам, многолетний лидер команды начал переговоры с руководством организации о своем будущем, решение будет принято в ближайшие недели.

30-летний баскетболист получит за этот сезон 54,1 миллиона долларов. На сезон-27/28 у него есть опция игрока на 62,8 миллиона. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Dallas Hoops Journal
logoНью-Йорк
logoСан-Антонио
logoНБА
возможные переходы
logoМилуоки
logoЯннис Адетокумбо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 26 очков Портера помогли «Милуоки» справиться с «Детройтом», «Даллас» победил «Майами» и другие результаты
4 декабря, 06:28
Шэмс Чарания: «В раздевалке «Бакс» напряженная обстановка. Возможный уход Адетокумбо – ни для кого не секрет»
4 декабря, 04:28
Брайан Уиндхорст: «Яннис Адетокумбо уже запросил обмен из «Милуоки». Он хочет перейти в «Никс»
3 декабря, 18:53
НБА. Кубок. 23 очка, 9 подборов и 5 передач Дёмина не спасли «Бруклин» в матче с «Филадельфией», «Сан-Антонио» без Вембаньямы одолел «Денвер» благодаря 35 очкам Васселла и другие результаты
29 ноября, 07:16
Главные новости
Ник Клэкстон: «Мне кажется, я сильно вырос в плане организации нападения»
14 минут назад
Ненад Димитриевич: «Было бы здорово, если бы российские команды вернулись в Евролигу. С ними турнир становится лучше»
39 минут назад
Чемпионат Испании. «Баскония» – «Валенсия». Матч в прямом эфире показывает ВидеоСпортс’‘ совместно с ТВ Старт
сегодня, 18:03Видео
Франц Вагнер получил травму колена в матче с «Нью-Йорком» и покинул площадку
сегодня, 18:01Видео
Дрэймонд Грин: «Яннис дал понять, что с него хватит, и вынес это в публичное поле»
сегодня, 17:31
НБА. «Нью-Йорк» играет с «Орландо», «Филадельфия» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 17:20
Ламело Болл пропустит матч с «Денвером» из-за ушиба голеностопа
сегодня, 17:01
Никос Ронгавопулос установил рекорд чемпионата Греции, забросив 12 трехочковых за один матч
сегодня, 16:47
Малик Бизли близок к переходу в «Партизан» (Nova.rs)
сегодня, 16:20
Айзейя Стюарт: «В первые годы в НБА через меня часто заколачивали сверху. Именно те сезоны научили меня чувствовать момент для блок-шота»
сегодня, 15:50
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» оказался сильнее «Тренто», «Венеция» обыграла «Канту» и другие матчи
10 минут назад
Адриатическая лига. «Клуж» играет с «Партизаном», «Цедевита Олимпия» принимает «Илирию»
13 минут назадLive
ACB. Бросок под сирену Серхио Юля принес «Реалу» победу над «Тенерифе», «Баскония» играет с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 18:08Live
Чемпионат Франции. «Париж» играет с «Сен-Кантеном», «Бурк» взял верх над «Нантером»
сегодня, 18:06Live
«Партизан» пока далек от того, чтобы найти нового главного тренера
сегодня, 17:44
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» крупно уступил «Фенербахче», «Анадолу Эфес» дома проиграл «Петким Спору» и другие матчи
сегодня, 17:13
Чемпионат Греции. 31 очко Криса Силвы не спасло АЕК от поражения в матче с «Олимпиакосом», 40 очков Ронгавопулоса помогли «Панатинаикосу» разгромить «Паниониос»
сегодня, 16:27
Ростислав Вергун о поражении от «Зенита»: «Очков, набранных некоторыми лидерами, сегодня явно не хватило»
сегодня, 15:28
Александер Секулич после игры с «Уралмашем»: «Большую часть матча мы играли так, как хотели. Но были моменты, которые просто неприемлемы»
сегодня, 15:16
Брэндон и Рэндольф Чилдрессы стали первой парой сын-отец в истории чемпионата Турции, каждый из которой оформлял трипл-дабл
сегодня, 11:23