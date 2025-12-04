«Сан-Антонио» присоединится к «Нью-Йорку» в попытках заполучить Адетокумбо (Dallas Hoops Journal)

Названы команды, которые попытаются выменять Янниса Адетокумбо.

«Нью-Йорк » и «Сан-Антонио » будут «активно пытаться» выменять суперзвезду «Милуоки» Янниса Адетокумбо , сообщает Dallas Hoops Journal со ссылкой на источники в НБА .

«Никс» и «Бакс» обсуждали обмен греческого форварда до начала сезона. Предполагается, что и сам Яннис заинтересован в игре за нью-йоркский клуб.

Между тем, одна из причин, по которой «Сперс» не проявляли большого интереса к Кевину Дюрэнту в межсезонье заключается в том, что руководство клуба хотело сохранить активы для обмена Адетокумбо. Техасцы обладают драфт-пиками, а также молодыми игроками Девином Васселлом, Диланом Харпером и Стефоном Каслом.

Адетокумбо привел «Бакс» к чемпионству в 2021 году. С тех пор «Милуоки » выиграл только одну серию плей-офф. По слухам, многолетний лидер команды начал переговоры с руководством организации о своем будущем, решение будет принято в ближайшие недели.

30-летний баскетболист получит за этот сезон 54,1 миллиона долларов. На сезон-27/28 у него есть опция игрока на 62,8 миллиона.