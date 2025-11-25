Стефен Карри разорвал контракт с Under Armour из-за неудачи с подписанием Кейтлин Кларк (Bloomberg)

Стефен Карри хотел видеть Кейтлин Кларк среди амбассадоров бренда Under Armour.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » Стефен Карри неожиданно расторг контракт с производителем спортивной экипировки Under Armour. Согласно информации Bloomberg, одна из причин недовольства Карри косвенно связана с суперзвездой женской НБА Кейтлин Кларк из «Индианы ».

Карри хотел, чтобы бывшая звезда университета Айовы, прославившаяся своей феноменальной дальностью броска, стала еще одним амбассадором Under Armour – ведь ее взлет в баскетболе был столь же стремительным, как и его собственный. Однако заключить сделку не удалось.

«Одним из болезненных моментов для Карри стала попытка привлечь Кейтлин Кларк в прошлом году. Он и компания вели переговоры с талантливой баскетболисткой, но предложение Under Armour существенно уступало по общей стоимости предложению от Nike. В итоге Кларк, ныне звезда женской НБА, выбрала контракт с Nike », – сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.