Александр Сарр: «Летом отрабатывал позиционные аспекты игры в обороне и бросок»
Форвард «Уизардс» подробно рассказал, какие элементы своей игры он улучшал летом.
«Летом я уделял внимание позиционным аспектам игры в обороне, таймингу при блок-шотах. Работал над броском, принятим решений с мячом. Совершенствовал игру в пик-н-ролле – особенно умение правильно читать короткий ролл.
Так что я пытался стать лучше во всех элементах игры», – заявил Алекс Сарр.
В прошлом сезоне 20-летний француз, выбранный под 2-м номером драфта-2024, в среднем набирал 13 очков, 6,5 подбора и 1,5 блок-шота за игру,
Источник: официальный Youtube-канал «Вашингтона»
