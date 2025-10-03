Этторе Мессина о травмах Нибо и Шилдса: «Будем надеяться, что на первой неделе сезона мы не заплатим слишком высокую цену»
Главный тренер «Милана» обеспокоен повреждениями ключевых игроков.
«Состояние Шейвона Шилдса вызывает у нас опасения. Он повредил паховые мышцы. Также Джош Небо почувствовал напряжение в мышце бедра. Будем надеяться, что на этой первой неделе сезона мы не заплатим слишком высокую цену», – сказал Мессина.
Шилдс и Нибо не смогли помочь «Милану» в последние минуты проигранной встречи с «Партизаном» (78:80).
Итальянский гранд начал новый розыгрыш Евролиги с результата 1-1. В первом матче сезона была обыграна «Црвена Звезда» (92:82).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
