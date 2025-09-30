0

Кевин Дюрэнт о досрочном расставании с «Финиксом»: «Такова природа игры»

Кевин Дюрэнт порассуждал о неожиданных карьерных перипетиях.

Звездный форвард перешел в «Финикс» в 2023 году, а уже в 2025-м клуб не попал в плей-офф и выставил его на обмен.

«Не ожидал, что так быстро покину «Финикс», но такова природа игры.

Почему «Рокетс»? Я не особо долго раздумывал. Прикинул, с кем мне будет комфортно, где тренерский штаб просто позволит мне быть собой и поймет, какой вклад я могу внести в общее дело», – констатировал форвард.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
