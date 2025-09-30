Кевин Дюрэнт об Амене Томпсоне: «Просто уникум. Не думаю, что мы когда-либо видели такой тип атлетизма и такой способ его использования»
Дюрэнт высоко оценивает Томпсона.
«Амен – универсал ростом 201 см, атлетичный, просто уникум. Не думаю, что мы когда-либо видели такой тип атлетизма и такой способ его использования в нашей лиге, так что я в предвкушении игры вместе с ним», – сказал Дюрэнт.
22-летний Томпсон в прошлом сезоне принял участие в 69 матчах «Хьюстона», набирая в среднем 14,1 очка, 8,2 подбора, 3,8 передачи, 1,4 перехвата и 1,3 блок-шота.
Форвард занял 5-е место в голосовании за «Лучшего защищающегося» и попал в первую символическую пятерку по игре в защите.
