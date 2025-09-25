Яннис Сферопулос о победе над «Дубаем»: «Самое важное – найти командную химию»

Сферопулос прокомментировал итоги матча за 3-е место Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Это была тяжелая игра против качественного соперника. Конечно, у «Дубая» не хватало нескольких игроков, но мы старались найти свою химию и вчера, и сегодня. Результат не так важен, главное – сыгранность.

«Наш минус – это нестабильность. Иногда теряем ритм и в защите, и в нападении. Но это придет с практикой. У нас девять новых игроков, которым нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. В будущем мы точно будем лучше.

Мы сыграли четыре матча за семь дней специально – чтобы быть готовыми к ритму Евролиги», – добавил главный тренер «Црвены Звезды ».