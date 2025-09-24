Суперкубок Единой лиги ВТБ. Полуфиналы. «Црвена Звезда» сыграет с ЦСКА, «Зенит» встретится с «Дубаем»

Сегодня в Белграде пройдут первые матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Турнир пройдет в формате «Финала четырех». В полуфиналах «Црвена Звезда» сыграет с ЦСКА, «Дубай» встретится с «Зенитом ».

Суперкубок Единой лиги ВТБ

Белград

Полуфиналы

Црвена Звезда – ЦСКА

24 сентября. 17:00

Зенит – Дубай

24 сентября. 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.