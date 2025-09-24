Суперкубок Единой лиги ВТБ. Полуфиналы. «Црвена Звезда» сыграет с ЦСКА, «Зенит» встретится с «Дубаем»
Сегодня в Белграде пройдут первые матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ.
Турнир пройдет в формате «Финала четырех». В полуфиналах «Црвена Звезда» сыграет с ЦСКА, «Дубай» встретится с «Зенитом».
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Белград
Полуфиналы
24 сентября. 17:00
Зенит – Дубай
24 сентября. 20:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
