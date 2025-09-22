Тони Аллен: «Сейчас мало кто прилагает несколько усилий в защите подряд, одно-два движения – и все»

Аллен недоволен отдачей нынешних игроков в защите.

«Мне бы было тяжело играть сегодня, просто потому что мне не нравится, как они защищаются против «пик-энд-ролла». «Дроп», по-моему, это ленивый способ играть в защите.

Если у меня нет кого-то, кто ненадолго подстрахует меня, чтобы я мог пробиться через заслон, то мне будет плохо. И для парней, которые хорошо бросают со средней дистанции, это будет праздник.

В наше время, помните, были подстраховки и тут же нужно было вернуться к своему игроку. Но это заставляет делать многократные усилия. А сейчас мало кто прилагает несколько усилий в защите подряд, одно-два движения – и все. Нас воспитывали на принципах: подстрахуй того, кто подстраховал, закрой слабую сторону, направь противника в лицевую и так далее», – сказал Аллен .