«Автодор» победил в домашнем товарищеском турнире памяти В. Е. Родионова, обыграв МБА-МАИ в финале

Прошел второй товарищеский турнир имени В. Е. Родионова.

Хозяева турнира из саратовского «Автодора» одержали победу в финале, обыграв московскую МБА-МАИ. В матче за 3-е место «Самара» справилась с «Пари НН» в овертайме. Турнир памяти В. Е. Родионова Саратов Финал Автодор – МБА-МАИ – 92:73 (18:18, 24:21, 22:19, 28:15) АВТОДОР : Беслач (21 + 9 подборов), Хаджибегович (19 + 9 подборов), Эдвардс (17 + 5 подборов + 5 передач), Пранаускис (16 + 7 передач) МБА-МАИ : Певнев (14), Платунов (12), Зайцев (10) За 3-е место Самара – Пари НН – 97:95 ОТ (15:16, 27:24, 18:16, 21:25, 16:14) САМАРА : Пивцайкин (24), Походяев (15 + 15 подборов), Чеваренков (14 + 10 передач), Минченко (12 + 8 подборов), Чебуркин (12), Летино (11) ПАРИ НН : Гэтлинг (19), Вашингтон (17), Попов (10), Зоткин (10)