«Автодор» победил в домашнем товарищеском турнире памяти В. Е. Родионова, обыграв МБА-МАИ в финале
Прошел второй товарищеский турнир имени В. Е. Родионова.
Хозяева турнира из саратовского «Автодора» одержали победу в финале, обыграв московскую МБА-МАИ.
В матче за 3-е место «Самара» справилась с «Пари НН» в овертайме.
Турнир памяти В. Е. Родионова
Саратов
Финал
Автодор – МБА-МАИ – 92:73 (18:18, 24:21, 22:19, 28:15)
АВТОДОР: Беслач (21 + 9 подборов), Хаджибегович (19 + 9 подборов), Эдвардс (17 + 5 подборов + 5 передач), Пранаускис (16 + 7 передач)
МБА-МАИ: Певнев (14), Платунов (12), Зайцев (10)
За 3-е место
Самара – Пари НН – 97:95 ОТ (15:16, 27:24, 18:16, 21:25, 16:14)
САМАРА: Пивцайкин (24), Походяев (15 + 15 подборов), Чеваренков (14 + 10 передач), Минченко (12 + 8 подборов), Чебуркин (12), Летино (11)
ПАРИ НН: Гэтлинг (19), Вашингтон (17), Попов (10), Зоткин (10)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
