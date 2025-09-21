  • Спортс
«Локомотив-Кубань» уступил «Тюрк Телекому» (82:96) и завершил серию матчей в Турции с результатом 4-3

«Локо» завешил предсезонную подготовку.

В последнем матче турецких сборов краснодарский клуб уступил «Тюрк Телекому», победой над которым открыл серию товарищеских игр.

Серия матчей завершилась с результатом 4-3. Кроме 1-1 с последним соперником, «Локо» выиграл у «Трабзонспора», «Анадолу Эфеса» и «Каршияки» и уступил «Галатасараю» и «Бахчешехиру».

Товарищеский матч

Анкара, Турция

Локомотив-Кубань – Тюрк Телеком –  82:96 (19:29, 17:21, 26:26, 20:20)

ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ: Робертсон (22 + 5 передач), Мартин (13), Миллер (12 + 5 передач), Темиров (11 + 2 перехвата), Квитковских (10 + 5 подборов)

ТЮРК ТЕЛЕКОМ: Симонович (18 + 9 подборов), Бэнкстон (16 + 8 подборов), Оздемироглу (10 + 5 передач), Ашер (10)

20 сентября.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубань»
