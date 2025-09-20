Защитники Дэвид Дьюк и Дэмион Бо пройдут просмотр в «Финиксе»

«Санз» подписали двух игроков.

Защитники Дэвид Дьюк (25 лет, 193 см) и Дэмион Бо (25 лет, 193 см) присоединятся к тренировочному лагерю команды.

Дьюк проводит 5-й сезон в НБА. На его счету 2,7 очка за 5,6 минуты в среднем в 6 матчах за «Сперс» в прошлом сезоне.

Бо не был выбран на драфте-2023 и дебютировал в лиге в прошлом сезоне, набирая 7,3 очка и 3,7 передачи за 24,7 минуты в 15 матчах за «Хорнетс». Защитника отчислили летом, чтобы освободить место для Антонио Ривса.