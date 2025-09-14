  • Спортс
  • Небойша Чович: «Вся Сербия разочарована крайне слабым результатом на Евробаскете, но это спорт»


Небойша Чович: «Вся Сербия разочарована крайне слабым результатом на Евробаскете, но это спорт»

Президент баскетбольной федерации Сербии подвел итоги Евробаскета.

«Вся Сербия разочарована крайне слабым результатом сборной на турнире, но это спорт.

Еще 28 августа я предупреждал, что нельзя никого недооценивать – и именно это в итоге произошло.

Что касается атмосферы в раздевалке, никаких ссор, как писали некоторые, не было», – сказал Чович в интервью TV Prva.

Светислав Пешич не будет продлевать контракт со сборной Сербии

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Сербии
Небойша Чович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
