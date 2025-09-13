Светислав Пешич не будет продлевать контракт со сборной Сербии

Пешич покинет пост главного тренера национальной команды.

Договор Светислава Пешича истекает в сентябре, и специалист официально объявил, что не будет его продлевать.

«Было привилегией быть тренером сборной Сербии, тренировать и вести за собой лучших сербских баскетболистов. Брать на себя ответственность и принимать решения, когда ты руководишь сборной Сербии, – это большой вызов.

В будущем я хочу и дальше ставить свой профессионализм, опыт и преданность на службу президенту Ковичу и всей нашей баскетбольной команде. Однако пришло время найти нового тренера, который сможет продолжить то, что мы начали в предыдущий период.

С другой стороны, я пообещал Ковичу, что сделаю абсолютно все, чтобы помочь в выборе нового тренера. Кем бы он ни был, я окажу ему свою полную поддержку, помощь и передам весь предыдущий опыт», – заявил Пешич.

76-летний специалист возглавил Сербию в 2021 году и привел команду к серебряным медалям на чемпионате мира в 2023 году и бронзовым медалям Олимпиады-2024.

На Евробаскете-2025 Сербия остановилась на стадии 1/8 финала, проиграв Финляндии.