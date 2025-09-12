Лаури Маркканен стал вторым финном с 500 и более очками на Евробаскетах
Лаури Маркканен взял планку в 500 очков на Евробаскете.
Форвард сборной Финляндии набрал 16 очков (6 из 17 с игры, 2 из 9 из-за дуги) в проигранном полуфинале с Германией.
Маркканену потребовался 21 матч, чтобы перейти порог в 500 очков (502). Он присоединился к Тимо Лампену, который набрал 621 очко за 51 игру, в списке финнов с подобным достижением.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евробаскета
