Пэрис Ли о приходе в УНИКС: «Примерно знал, чего ожидать от Перасовича. Для него все равны, никто не находится вне зоны критики»

Новобранец УНИКСа рассказал о впечатлении от команды.

30-летний разыгрывающий перешел в казанский клуб после выступления за «Монако», «Панатинаикос» и «Виллербан».

«У меня в карьере было три югославских тренера, так что я примерно знал, чего ожидать от Перасовича. Что меня удивило в нашем тренере – для него все равны. Он сразу дает понять, что ему важен абсолютно любой игрок, будь это Джален Рейнольдс, один из самых опытных в команде, или молодой Рома Илюк.

Тому же Джалену он постоянно выговаривает, кричит на него, не дает ему спуску. Надо отдать Рейнольдсу должное: он никогда не отвечает тренеру, не вскипает, относится ко всему спокойно. Просто кивает и идет дальше.

Я сталкивался с другим в последние два года. Тренер говорит что-то одним и не говорит другим. Прощает кому-то то, что не прощает другому. Из-за этого теряется атмосфера в раздевалке. А Перасович дает понять, что ко всем выставлены одинаковые требования, никто не находится вне зоны критики.

Акун-Перселл сказал, что у меня не составит проблем влиться в команду, показать себя в этом чемпионате, просто нужно найти подход к главному тренеру. Девон посоветовал ничего не брать на личный счет из сказанного им.

Все югославские тренеры такие. Сначала они тебе скажут пару крепких слов, а через 5 минут лезут обниматься. Я уже говорил, что у меня имелся опыт взаимодействия с такими наставниками. С первыми двумя было тяжело, потом привык. Тренеры всегда объясняли: «Не бери на свой счет, это просто моя манера общения».

В целом он отличный мужик», – рассказал Ли.