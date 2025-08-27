Маркифф Моррис о руководстве «Далласа»: «Мне сразу сказали, что на площадке на меня особо не рассчитывают»

Маркифф Моррис раскрыл, как в «Далласе» ему объяснили его роль в команде.

«В «Далласе» Нико [Харрисон] и Джейсон [Кидд] всегда были честны. И это все, чего ты хочешь.

Нико сказал мне, что я нужен им как ветеран и играть буду редко. Он сразу заявил, что на площадке на меня особо не рассчитывают.

Иногда это просто нужно принять. Болельщики ждут, что ты будешь играть, но дело не всегда в самом баскетболе», – отметил бывший форвард «Маверикс».

За время своего пребывания в составе «Далласа» Моррис вышел на площадку лишь 41 раз, набирая в среднем 2,8 очка, 1,4 подбора и 0,6 результативных передач за игру.