Менеджер клуба НБА о расследованиях лиги: «У них знания и доступ, они тратят большие деньги и очень серьезно подходят к делу»
НБА начала расследование дела «Клипперс» и Кавая Ленарда.
Следствие будет вести нью-йоркская юридическая фирма Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, занимавшаяся делами Дональда Стерлинга и Роберта Сарвера.
«Они более чем дотошные. У них полный доступ. Знания, информация, доступ и все остальное. Они упорны и очень серьезно подходят к делу. Тратят большие деньги, по-настоящему ведут следствие. Репутация лиги на кону», – рассказал менеджер одного из клубов НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Business Journal
