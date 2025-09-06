Менеджер клуба НБА о расследованиях лиги: «У них знания и доступ, они тратят большие деньги и очень серьезно подходят к делу»

НБА начала расследование дела «Клипперс» и Кавая Ленарда.

Следствие будет вести нью-йоркская юридическая фирма Wachtell, Lipton, Rosen & Katz , занимавшаяся делами Дональда Стерлинга и Роберта Сарвера.

«Они более чем дотошные. У них полный доступ. Знания, информация, доступ и все остальное. Они упорны и очень серьезно подходят к делу. Тратят большие деньги, по-настоящему ведут следствие. Репутация лиги на кону», – рассказал менеджер одного из клубов НБА.