Эргин Атаман: «Алперен Шенгюн вышел на элитный уровень. Турция может доминировать в Европе следующие 5-6 лет»

Эргин Атаман прокомментировал будущее сборной Турции.

Команда, ведомая центровым Алпереном Шенгюном , начала Евробаскет с 4 побед.

«Алперен демонстрирует очень важные качества и преимущества. Он вышел на элитный уровень. Два сезона выделяется на уровне НБА. Немного не дотянул до Матча всех звезд год назад и попал на следующий год, стал самым важным баскетболистом «Хьюстона». Это показатель.

Ему только 23-24. Он жаждет побед, любит баскетбол. Относится к нему не как к работе, наслаждается им. Всегда выступал за сборную, наши игроки выросли вместе. И хоть их пути разошлись, они сохраняют эту взаимосвязь.

Алперен наслаждается баскетболом независимо от места. НБА, сборная, тренировки, улица. Это важнейшее качество. И его позицию разделяет вся команда. Мы молоды. Я верю, что хороший результат на турнире позволит нам набраться уверенности и доминировать в Европе следующие 5-6 лет», – заявил главный тренер.