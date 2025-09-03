Джанмарко Поццекко: «0:13 были полным провалом. Но мы не сдались»
Джанмарко Поццекко прокомментировал камбэк Италии.
Команда обыграла Испанию со счетом 67:63.
«Разница в 13 очков – не такая большая проблема. Дело было в том, что мы не могли набрать очки первые 7 минут. Можно уступать на 13 за 7 минут, что-то вроде 7:20. Но не 0:13. Это полный провал. Теряешь уверенность в себе. Но наши парни не сдались и пробились в плей-офф», – поделился эмоциями главный тренер итальянцев.
«Мы сражались, помогали друг другу в самые сложные моменты. Продолжали действовать вместе и взяли победу», – рассказал центровой Мухамет Диуф.
«Просто счастлив исходом и нашим упорством. Было очень непросто против такой команды», – заключил разыгрывающий Марко Списсу.
