Девин Робинсон стал игроком «Сарагосы»
Американский форвард Девин Робинсон пополнил состав испанской «Сарагосы».
Президент клуба Рейнальдо Бенито ранее намекал на важное усиление, и приход Робинсона стал логичным шагом. Ожидается, что форвард усилит игру команды в краске своим энергичным и жестким стилем.
Робинсон уже знаком с испанским баскетболом: он провел более 50 матчей в составе «Манресу» в течение двух сезонов.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Сарагосы»
