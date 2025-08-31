Девин Робинсон стал игроком «Сарагосы»

Американский форвард Девин Робинсон пополнил состав испанской «Сарагосы».

Президент клуба Рейнальдо Бенито ранее намекал на важное усиление, и приход Робинсона стал логичным шагом. Ожидается, что форвард усилит игру команды в краске своим энергичным и жестким стилем.

Робинсон уже знаком с испанским баскетболом: он провел более 50 матчей в составе «Манресу» в течение двух сезонов.