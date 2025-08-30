Игрок НБЛ был госпитализирован с травмой шеи после того, как на него упал баскетбольный щит

В Австралии баскетболиста придавил рухнувший щит во время тренировки.

Центровой «Аделаиды» Бен Грискти получил травму во время тренировочной сессии команды. На 23-летнего баскетболиста рухнул щит после того, как один из его партнеров выполнил данк.

Инцидент произошел во время разминки перед матчем предсезонного турнира NBL Blitz. Грискти пытался подобрать мяч в момент, когда конструкция обрушилась.

По данным CODE Sports, игрок прошел первичный осмотр медицинской бригады и через два часа был доставлен в больницу для обследования шеи.

В клубе сообщили, что Грискти оставался в хорошем настроении и смог самостоятельно идти, когда прибыла бригада скорой помощи.