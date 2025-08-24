0

Данило Галлинари: «Звонили из итальянских команд и Евролиги. Из «Милана» ни разу не позвонили»

Данило Галлинари рассказал о мечте вернуться в «Милан».

«Давайте проясним это раз и навсегда. Прежде всего, чтобы вернуться в «Милан», ты должен быть там нужен. Всегда ли это было моей мечтой? Да, и я всегда об этом говорил. Даже когда я играл в НБА, в последние годы, я думал о возвращении в «Милан». Но, опять же, чтобы вернуться, ты должен быть там нужен. Это не то, что я просыпаюсь утром, звоню и говорю: «Ребята, я готов вернуться, вы хотите меня?» Так это не работает.

За последние два-три года мне звонили – мне, моему отцу, его агентству и моему американскому агенту – из итальянских команд и команд Евролиги. Даже недавно, и я благодарен всем командам, которые связывались со мной, проявляли интерес или спрашивали, даже когда у меня был контракт в США, какова моя ситуация и каковы мои планы на будущее. Из «Милана» мне ни разу не позвонили. Чтобы вернуться, ты должен быть там нужен. В 37 лет очень сложно вернуться в Европу, как по баскетбольным, так и по причинам за пределами площадки», – сказал итальянский форвард.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportando
logoДанило Галлинари
logoчемпионат Италии
logoМилан
возможные переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
