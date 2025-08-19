0

Данило Галлинари присоединился к сборной Италии

Данило Галлинари прибыл в расположение сборной Италии.

37-летний форвард Данило Галлинари присоединился к тренировочному лагерю сборной Италии перед Евробаскетом-2025.

Галлинари прибыл из Пуэрто-Рико, где только что свой первый чемпионский титул в профессиональной карьере.

В финальной серии пуэрториканской лиги «Баямон», за который выступает Галлинари, победил «Понсе» со счетом 3-2. Итальянец принял участие в четырех матчах серии, набирая в среднем 24,5 очка, 6,5 подбора, 4 передачи за матч, и получил звание MVP финала. 

