«Виртус» хочет завершить подписание Кая Джонса в течение двух дней

Кай Джонс может стать игроком «Виртуса» в ближайшие дни.

Сообщается, что итальянский клуб сделал 24-летнему центровому конкретное предложение и будет ждать ответа в течение двух дней.

В прошедшем сезоне уроженец Багамских Островов провел 12 матчей за «Мэверикс» и 28 – за «Клипперс». В составе «Далласа» Джонс набирал 11,4 очка, 6,6 подбора и 1,3 передачи в среднем за встречу.

Джонс был выбран на драфте 2021 года под 19-м номером и провел первые два сезона карьеры за «Шарлотт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportando
