«Виртус» хочет завершить подписание Кая Джонса в течение двух дней
Кай Джонс может стать игроком «Виртуса» в ближайшие дни.
Сообщается, что итальянский клуб сделал 24-летнему центровому конкретное предложение и будет ждать ответа в течение двух дней.
В прошедшем сезоне уроженец Багамских Островов провел 12 матчей за «Мэверикс» и 28 – за «Клипперс». В составе «Далласа» Джонс набирал 11,4 очка, 6,6 подбора и 1,3 передачи в среднем за встречу.
Джонс был выбран на драфте 2021 года под 19-м номером и провел первые два сезона карьеры за «Шарлотт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportando
