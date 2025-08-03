Майкл Купер: «Карим Абдул-Джаббар – величайший игрок в истории НБА»

Майкл Купер объяснил, почему Карим Абдул-Джаббар – величайший игрок в истории.

«Три причины. Первая – как остановить величайшего игрока? Использовать против него дабл-тим или трипл-тим. Но Карима было не остановить ни вдвоем, ни втроем, потому что у него был скайхук. «Бостон» пытался это сделать, но Карим замучил их скайхуком до смерти.

Вторая причина. Как остановить величайшего игрока? Фолить на нем. Я люблю Шакила О’Нила и Уилта Чемберлена , но они были не лучшими исполнителями штрафных. А Карим в решающие моменты реализовывал более 80 процентов штрафных.

И последнее, но не менее важное: величайший игрок должен помогать другим игрокам становиться лучше. Когда на Карима выходили два или три человека, он находил свободных игроков передачей. Вот почему он – величайший игрок в истории», – заявил 5-кратный чемпион НБА .