«Пеликанс» подписали двустороннее соглашение с Брайсом Макгауэнсом

Брайс Макгауэнс присоединился к «Новому Орлеану».

Защитник (22 года, 201 см) подписал двустороннее соглашение с командой.

Макгауэнс был выбран 40-м на драфте-2022 НБА и провел 3 сезона в лиге, отыграв 118 матчей за «Шарлотт» и «Портленд». Его средние показатели – 4,8 очка и 1,7 подбора за 14,4 минуты.