«Пеликанс» подписали двустороннее соглашение с Брайсом Макгауэнсом
Брайс Макгауэнс присоединился к «Новому Орлеану».
Защитник (22 года, 201 см) подписал двустороннее соглашение с командой.
Макгауэнс был выбран 40-м на драфте-2022 НБА и провел 3 сезона в лиге, отыграв 118 матчей за «Шарлотт» и «Портленд». Его средние показатели – 4,8 очка и 1,7 подбора за 14,4 минуты.
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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