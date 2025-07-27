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«Хьюстон» подписал MVP G-лиги Джей Ди Дэвисона и Айзейю Кроуфорда на двусторонние контракты

«Рокетс» пополнили состав двумя молодыми игроками.

Защитник Джей Ди Дэвисон (22 года, 185 см) и форвард Айзейя Кроуфорд (23 года, 198 см) стали игроками «Хьюстона». Баскетболисты подписали двусторонние контракты.

Дэвисон (53-й пик драфта-2022) в прошлом сезоне был признан MVP G-лиги, выступая за фарм-кулб «Бостона». В 30 матчах регулярного сезона Дэвисон в среднем набирал 25,1 очка (48,3% с игры, 33,6% из-за дуги), 5,3 подбора, 7,6 передачи и 1,5 перехвата.

Кроуфорд, который остался незадрафтованным в 2024 году, подписал двусторонний контракт с «Сакраменто» и выступал за их фарм-клуб в Лиге развития. В 24 матчах форвард в среднем набирал 13,3 очка (50,2% с игры, 44,2% трехочковых), 5,7 подбора, 2,3 передачи, 1,3 перехвата и 1,1 блок-шота.

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НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Rockets Wire
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