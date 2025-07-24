Инсайдер Дэйв Макменамин: «Лука Дончич продлит контракт с «Лейкерс» как минимум на три года»

Лука Дончич планирует продлить контракт с «Лейкерс» как минимум на три года.

«Если вы болеете за «Лейкерс », вам не стоит беспокоиться о том, что Лука Дончич может подписать продление или какое-то соглашение с «Лейкерс». Это означает, что он будет играть за «Лейкерс» еще не один сезон и не два. Думаю, речь идет о продлении контракта как минимум на три года», – сказал инсайдер ESPN.