7

Инсайдер Дэйв Макменамин: «Лука Дончич продлит контракт с «Лейкерс» как минимум на три года»

Лука Дончич планирует продлить контракт с «Лейкерс» как минимум на три года.

«Если вы болеете за «Лейкерс», вам не стоит беспокоиться о том, что Лука Дончич может подписать продление или какое-то соглашение с «Лейкерс». Это означает, что он будет играть за «Лейкерс» еще не один сезон и не два. Думаю, речь идет о продлении контракта как минимум на три года», – сказал инсайдер ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
logoЛука Дончич
возможные переходы
logoЛейкерс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич на следующей неделе прилетит в США для продления контракта с «Лейкерс»
2324 июля, 13:44
Маркус Смарт не разговаривал с Леброном Джеймсом в процессе и после перехода в «Лейкерс»
1024 июля, 05:25
Кендрик Перкинс: «Готов поставить деньги на то, что Лука Дончич станет MVP в следующем году»
1323 июля, 20:48
Маркус Смарт: «Мне было важно, что Лука Дончич интересовался мной и моими планами. Это запустило весь процесс»
2123 июля, 06:27
Главные новости
Маркус Моррис арестован по обвинению в мошенничестве
112 минут назадФото
Женская НБА. 32+8+7 Нафисы Коллиер не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Атлантой», «Индиана» разобралась с «Чикаго» и другие результаты
153 минуты назад
Джонтэю Портеру грозит до 4 лет тюрьмы. Приговор вынесут 10 декабря
вчера, 20:58
«Портленд» может быть продан более чем за 4 миллиарда долларов
вчера, 20:45
Макс Кристи назвал лучший день в карьере: «Когда меня обменяли в «Мэверикс»
7вчера, 20:31
Никола Йокич эмоционально отреагировал на победу своей лошади на бегах
14вчера, 20:05
«Панатинаикос» ведет переговоры с Томасом Брайантом
3вчера, 19:19
Марк Стейн: «Любовь Леброна Джеймса к выступлениям в «Мэдисон-сквер-гардене» делает неразумным утверждение, что он никогда не станет игроком «Никс»
4вчера, 19:04
«Фенербахче» близок к подписанию Ришона Холмса
вчера, 18:41
Новая лига Мэверика Картера могла стать причиной встречи Леброна Джеймса с Мишко Ражнатовичем
10вчера, 18:18Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Брианна Стюарт избежала серьезной травмы
36 минут назад
«Маккаби Тель-Авив» ведет переговоры с Габриэлем Лундбергом
вчера, 19:40
«Ритас» подписал контракт с Джорданом Уокером
вчера, 18:55
«Нью-Йорк» хочет переманить у «Клипперс» Брендана О’Коннора
вчера, 18:06
Бронни Джеймс: «Физическая подготовка в НБА гораздо выше, поэтому мне нужно было привести тело в порядок»
1вчера, 17:15
Ян Веселы не сыграет за Чехию на Евробаскете-2025
вчера, 15:41
Ди Джей Стефенс подписал контракт с «Сарагосой»
вчера, 15:33
«Майами» подписал негарантированный контракт с Гейбом Мэдсеном
вчера, 15:26
Джаред Батлер подписал с «Финиксом» негарантированный годовой контракт
1вчера, 13:58
Артем Пустовой подписал контракт с «Андоррой»
вчера, 13:42