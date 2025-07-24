Инсайдер Дэйв Макменамин: «Лука Дончич продлит контракт с «Лейкерс» как минимум на три года»
Лука Дончич планирует продлить контракт с «Лейкерс» как минимум на три года.
«Если вы болеете за «Лейкерс», вам не стоит беспокоиться о том, что Лука Дончич может подписать продление или какое-то соглашение с «Лейкерс». Это означает, что он будет играть за «Лейкерс» еще не один сезон и не два. Думаю, речь идет о продлении контракта как минимум на три года», – сказал инсайдер ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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