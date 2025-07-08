Де’Энтони Мелтон может вернуться в «Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» – серьезный претендент на свободного агента Де’Энтони Мелтона.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
Прошлым летом Мелтон заключил однолетнее соглашение с «Голден Стэйт», но порвал крестообразную связку в начале сезона. Он провел за «Уорриорз» 6 матчей, в которых набирал в среднем 10,3 очка, 3,3 подбора и 2,8 передачи при 37% за 20,2 минуты.
Ранее сообщалось, что 27-летний разыгрывающий защитник, скорее всего, продолжит карьеру в «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости