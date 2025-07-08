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Де’Энтони Мелтон может вернуться в «Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» – серьезный претендент на свободного агента Де’Энтони Мелтона.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Прошлым летом Мелтон заключил однолетнее соглашение с «Голден Стэйт», но порвал крестообразную связку в начале сезона. Он провел за «Уорриорз» 6 матчей, в которых набирал в среднем 10,3 очка, 3,3 подбора и 2,8 передачи при 37% за 20,2 минуты.

Ранее сообщалось, что 27-летний разыгрывающий защитник, скорее всего, продолжит карьеру в «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
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