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Никола Йокич не будет подписывать раннее продление контракта с «Денвером» и отложит вопрос до следующего лета

Никола Йокич не стал продлевать контракт с «Наггетс».

У центрового остаются еще 3 года по текущему соглашению с опцией игрока на последний, с зарплатой в 62,8 миллиона в сезон-2027/28.

«Денвер» предложил Йокичу раннее продление на 3 года и порядка 200 миллионов, Джош Кронке заранее объяснил, что команда распишет игроку все возможные варианты и будет полностью прозрачна в финансовых нюансах контракта.

Как и ожидалось, центровой отложил переговоры о продлении до следующего лета, когда он сможет добавить 4-й год к соглашению на дополнительные 77 миллионов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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Джош Кронке
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