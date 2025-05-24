Гэри Пэйтон о сыне: «Сначала я хотел, чтобы он играл так же, как я. У нас были проблемы в отношениях из-за этого»

Член Зала славы рассказал о взаимоотношениях с сыном.

«Сначала я думал о себе, о том, как я играл, и хотел, чтобы он играл так же. Но вы должны понимать: Гэри Пэйтон только один, и это я. Я просто назвал сына в свою честь, и все. И я сказал ему: «Слушай, я знаю, ты злишься на меня»». У нас были проблемы в отношениях из-за этого.

Когда он решил пойти в университет Орегона, несмотря на мое прошлое там, для меня это было важно. Я правда не думал, что он на это решится. И я часто говорю ему: «Слушай, не думай, что ты должен быть как я. Так не получится. Давай мы вместе будем двумя легендами».

Но что больше всего мне нравится в моем сыне, так это то, что когда люди подходят ко мне, они говорят не о баскетболе. Они говорят о том, какой он хороший и добрый человек. Это самое приятное для отца, потому что я знаю: я сделал все, что должен был, как родитель», – заключил Пэйтон-старший.

Защитник «Голден Стэйт » Гэри Пэйтон II является чемпионом НБА 2022 года.

В завершившемся для «Уорриорс» плей-офф текущего сезона он набирал в среднем 4,6 очка, 2,2 подбора и 1,5 передачи за 16,4 минуты на паркете.