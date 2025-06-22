Шэй Гилджес-Александер о технических фолах : «Не хочу дарить очки сопернику просто потому, что не могу контролировать свои эмоции. Так что я их контролирую»

Лидер «Тандер» объяснил свое отношение к техническим замечаниям.

За 7 лет своей карьеры в НБА Гилджес-Александер заработал всего 8 таких фолов.

«В детстве я был вспыльчивым, но с возрастом понял, что излишние эмоции – как положительные, так и отрицательные – особенно в соревновательной среде, мне не помогают. Технические фолы – это очки. А я не хочу дарить очки сопернику просто потому, что не могу контролировать свои эмоции. Так что я их контролирую. Для меня все просто», – заключил баскетболист.