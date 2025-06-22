«Оклахома» – безоговорочный фаворит следующего сезона НБА. «Индиана» – в топ-3, «Бостон» – 10-й
Букмекеры открыли линию на победителя НБА в сезоне-2025/26.
БК LEON считает главным фаворитом «Оклахому». Вторым претендентом идет финалист Восточной конференции «Нью-Йорк», третьим – «Индиана». «Бостон» – чемпион розыгрыша-2023/24 и стартовый фаворит нынешнего сезона – котируется десятым.
Фаворит НБА в сезоне-2025/26:
1. «Оклахома» – 3.25;
2. «Нью-Йорк» – 9.60;
3. «Индиана» – 10.60;
4-5. «Кливленд» – 11.50;
4-5. «Миннесота» – 11.50;
6. «Хьюстон» – 12.50;
7-8. «Сан-Антонио» – 16.30;
7-8. «Лейкерс» – 16.30;
9. «Денвер» – 17.30;
10. «Бостон» – 20.10.
Один матч до сенсации века: «Оклахома» дрожит, Сиакам пробил 20% на MVP, рекорд «Голден Стэйт» под угрозой
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости