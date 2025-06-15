  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Женская НБА. «Чикаго» встретится с «Коннектикутом», «Вашингтон» примет «Атланту» и другие матчи
0

Женская НБА. «Чикаго» встретится с «Коннектикутом», «Вашингтон» примет «Атланту» и другие матчи

Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата женской НБА.

 «Коннектикут» примет «Чикаго», «Атланта» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Чикаго

15 июня. 19.00

Вашингтон – Атланта

15 июня. 21.00

Лас-ВегасФиникс

16 июня. 1.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3335 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoженская НБА
результаты
Чикаго жен
logoВашингтон жен
logoАтланта жен
logoКоннектикут жен
Лас-Вегас жен
Финикс жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тебя не хватало!» Леброн Джеймс поздравил Кейтлин Кларк с возвращением после травмы
сегодня, 07:48
Кейтлин Кларк реализовала 3 дальних трехочковых за 43 секунды
3сегодня, 05:23Видео
Тренер УГМК Александр Лисичкин: «У Олаири Косу есть вот эта чуйка от Денниса Родмана, где нужно оказаться, чтобы подобрать мяч»
1вчера, 10:04
Главные новости
Тайлер Хирро: «Не верю в посадку на Луну и вообще во все, что происходило до 1950 года»
15сегодня, 08:12
Йован Буха: «Ник Клэкстон и Эндрю Уиггинс – лучшие реалистичные варианты, которые «Лейкерс» могут заполучить»
5сегодня, 07:07
Айо Досунму: «У Бузелиса есть все шансы доминировать так же, как Яннис»
3сегодня, 06:15
Дуайт Ховард и Лэнс Стивенсон подрались в матче открытия сезона лиги BIG3
6сегодня, 05:49Видео
Кейтлин Кларк реализовала 3 дальних трехочковых за 43 секунды
3сегодня, 05:23Видео
Фред Ванвлит и «Хьюстон» взаимно заинтересованы в продолжении сотрудничества
8сегодня, 05:00
Женская НБА. 11 очков, 5 подборов и 3 блок-шота Клюндиковой помогли «Миннесоте» разгромить «Лос-Анджелес», «Индиана» обыграла «Нью-Йорк», Кларк набрала 32 очка, и другие результаты
14сегодня, 04:40
Кевин Дюрэнт предпочитает перейти в «Сан-Антонио», «Майами» или «Хьюстон»
12сегодня, 04:22
«Санз» не заинтересованы в игроках, которых «Сперс» предложили за Кевина Дюрэнта
21вчера, 20:50
Игор Кокошков станет новым главным тренером «Анадолу Эфеса»
вчера, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» встретится с «Парижем» в 1-й игре серии
37 минут назад
ACB. 1/2 финала. «Уникаха» примет «Реал» в 3-й игре серии
52 минуты назад
«Тебя не хватало!» Леброн Джеймс поздравил Кейтлин Кларк с возвращением после травмы
сегодня, 07:48
Кайл Лаури, вероятнее всего, вернется в «Филадельфию» в следующем сезоне
сегодня, 07:28
«Будучность» получит 1500000 евро от правительства Черногории
сегодня, 06:45
Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» обыграл «Брешию» во 2-м матче серии (2-0)
вчера, 21:26
ACB. 1/2 финала. «Валенсия» победила «Тенерифе» (3-0) и прошла в финал
1вчера, 21:24
Шеми Оджелей подпишет 2-летний контракт с «Црвеной Звездой»
вчера, 18:29
«Фенербахче» следит за ситуацией с Джабари Паркером в «Барселоне»
вчера, 18:22
В 4-м матче финала было зафиксировано фолов больше, чем в первых трех встречах. Матч судил Скотт Фостер
9вчера, 18:01