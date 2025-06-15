Женская НБА. «Чикаго» встретится с «Коннектикутом», «Вашингтон» примет «Атланту» и другие матчи
Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Коннектикут» примет «Чикаго», «Атланта» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Чикаго
15 июня. 19.00
Вашингтон – Атланта
15 июня. 21.00
16 июня. 1.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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