«Даллас» отклонил просьбу «Нью-Йорка» поговорить с Джейсоном Киддом о должности главного тренера
Джейсон Кидд останется в «Далласе».
«Никс» официально запросили разрешение поговорить с главным тренером «Мэверикс» Джейсоном Киддом, и запрос был отклонен, сообщает инсайдер Марк Стейн.
В последние несколько дней Кидд стал главной целью «Никс», которые уволили главного тренера Тома Тибодо. Однако сразу стало ясно, что «Даллас» отклонит запросы «Нью-Йорка».
«Никс» также получили отказ поговорить с главным тренером «Миннесоты» Крисом Финчем и главным тренером «Хьюстона» Име Удокой. Клуб, скорее всего, обратится к тренеру, который в настоящее время не имеет контракта.
Хьюстон
Сан-Антонио
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Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
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