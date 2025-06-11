«Даллас» отклонил просьбу «Нью-Йорка» поговорить с Джейсоном Киддом о должности главного тренера

Джейсон Кидд останется в «Далласе».

«Никс» официально запросили разрешение поговорить с главным тренером «Мэверикс» Джейсоном Киддом, и запрос был отклонен, сообщает инсайдер Марк Стейн.

В последние несколько дней Кидд стал главной целью «Никс», которые уволили главного тренера Тома Тибодо. Однако сразу стало ясно, что «Даллас» отклонит запросы «Нью-Йорка».

«Никс» также получили отказ поговорить с главным тренером «Миннесоты» Крисом Финчем и главным тренером «Хьюстона» Име Удокой. Клуб, скорее всего, обратится к тренеру, который в настоящее время не имеет контракта.