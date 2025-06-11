«Даллас» укрепил тренерский штаб за счет уволенного из «Сакраменто» Джея Триано
«Мэверикс» усилили команду Джейсона Кидда.
К его главному ассистенту Шону Суини добавился опытный Джей Триано. 66-летний специалист тренирует в НБА с 2002 года. В его резюме 4 года в качестве главного тренера НБА («Торонто» и «Финикс») и руководство сборной Канады.
Триано был уволен из «Сакраменто» в начале мая в рамках масштабных кадровых перестановок в тренерском штабе и фронт-офисе клуба.
Хьюстон
Сан-Антонио
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Dallas Morning News
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