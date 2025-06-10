Патрик Миллс стал генеральным менеджером команды Гавайского университета
Патрик Миллс стал руководителем команды NCAA.
Игрок НБА и сборной Австралии Патрик Миллс был назначен генеральным менеджером команды Гавайского университета.
Миллс является чемпионом НБА 2014 года в составе «Сан-Антонио», а также бронзовым призером Олимпиады в Токио в составе Австралии.
36-летний разыгрывающий начал этот сезон в «Юте», а затем был обменен в «Клипперс».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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