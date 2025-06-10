Патрик Миллс стал генеральным менеджером команды Гавайского университета

Патрик Миллс стал руководителем команды NCAA.

Игрок НБА и сборной Австралии Патрик Миллс был назначен генеральным менеджером команды Гавайского университета.

Миллс является чемпионом НБА 2014 года в составе «Сан-Антонио», а также бронзовым призером Олимпиады в Токио в составе Австралии.

36-летний разыгрывающий начал этот сезон в «Юте», а затем был обменен в «Клипперс ».