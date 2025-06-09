Брук Лопес, скорее всего, покинет «Милуоки»

Брука Лопеса ожидают на рынке свободных агентов.

37-летний центровой заработал 23 миллиона за последний сезон по контракту с «Бакс», набирая 13 очков, 5 подборов и 1,9 блок-шота за 31,8 минуты в среднем в 80 матчах регулярного сезона при 37,3% точности трехочковых.

«Не думаю, что ростер «Бакс» останется прежним. Команда, скорее всего, сохранит Кевина Портера, но практически все, с кем я говорил, считают, что Брук Лопес точно закончил выступление за клуб. Он может быть одним из наиболее значимых имен на рынке», – сообщил репортер Мэтт Мур.