Жан Монтеро будет получать около 2 миллионов по новому контракту с «Валенсией»

Жан Монтеро заканчивает переговоры со своим клубом.

21-летний разыгрывающий (190 см) из Доминиканской республики три года подряд признается лучшим молодым баскетболистом чемпионата Испании.

В прошлом сезоне он набирал 13,2 очка, 5,3 передачи, 2,9 подбора и 1,7 перехвата в матчах Еврокубка за «Валенсию».

Испанский клуб возвращается в Евролигу и обговаривает с Монтеро новое соглашение с зарплатой порядка 2 миллионов.