Жан Монтеро будет получать около 2 миллионов по новому контракту с «Валенсией»
Жан Монтеро заканчивает переговоры со своим клубом.
21-летний разыгрывающий (190 см) из Доминиканской республики три года подряд признается лучшим молодым баскетболистом чемпионата Испании.
В прошлом сезоне он набирал 13,2 очка, 5,3 передачи, 2,9 подбора и 1,7 перехвата в матчах Еврокубка за «Валенсию».
Испанский клуб возвращается в Евролигу и обговаривает с Монтеро новое соглашение с зарплатой порядка 2 миллионов.
Как котируете Тайриза Халибертона?2493 голоса
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Чемы де Лукаса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости