Семен Антонов о 3-м матче финала: «В концовке удача была на стороне «Зенита»
Семен Антонов назвал причины поражения от «Зенита» в 3-м матче финальной серии.
«Да, хорошо начали и контролировали игру. «Зенит» же, наверное, где‑то смог вернуться в игру за счет наших нереализованных моментов. И в концовке удача была где‑то на стороне соперника, когда они забили свои открытые броски, а мы, к сожалению, промазали.
Спасибо болельщикам, что пришли поддержать нас в этот праздничный день. Ожидаем, что послезавтра их будет еще больше», – сказал форвард ЦСКА.
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях обыграл московский ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 91:83 (2-1).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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