Семен Антонов о 3-м матче финала: «В концовке удача была на стороне «Зенита»

Семен Антонов назвал причины поражения от «Зенита» в 3-м матче финальной серии.

«Да, хорошо начали и контролировали игру. «Зенит» же, наверное, где‑то смог вернуться в игру за счет наших нереализованных моментов. И в концовке удача была где‑то на стороне соперника, когда они забили свои открытые броски, а мы, к сожалению, промазали.

Спасибо болельщикам, что пришли поддержать нас в этот праздничный день. Ожидаем, что послезавтра их будет еще больше», – сказал форвард ЦСКА.

Санкт-петербургский «Зенит » в гостях обыграл московский ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 91:83 (2-1).