Илона Корстин о 3-м матче финала: «Игра Андрея Воронцевича сделала разницу»

Илона Корстин считает, что Андрей Воронцевич стал X‑фактором в 3-м матче финала.

«В первой половине ЦСКА играл очень уверенно, армейцы чувствовали себя настоящими хозяевами. Но потом игра перевернулась. «Зенит» нащупал дальний бросок. Считаю, что благодаря высокому проценту реализации трехочковых петербуржцам сегодня удалось обыграть ЦСКА.

И очень важными стали для «Зенита » очки, добытые Андреем Воронцевичем , который был безупречен с дальней дистанции – 5 попаданий из 5. Мне кажется, что его игра и сделала разницу. Да, у «Зенита» есть Фрейзер и Бэйкон, но когда российские игроки берут на себя инициативу и набирают очки, то это становится X‑фактором. Сейчас таким игроком стал Воронцевич.

Когда на площадке находятся сразу четыре игрока, которые набирают 15 и более очков, становится очень сложно защищаться.

Хотелось бы отметить великолепную атмосферу на сегодняшнем матче. Сегодня были полные трибуны. Болельщики активно поддерживали свою команду. На самом деле, финальная серия у нас, я бы сказала, только начинается. Уверена, что впереди нас ждут интересные матчи, и борьба», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях обыграл московский ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 91:83 (2-1). Воронцевич набрал 15 очков, реализовав 5 из 5 из-за дуги.