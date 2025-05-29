«Оклахома» – четвертая команда в истории, выигравшая 80 матчей до финала

«Тандер» выдает один из лучших сезонов в истории лиги.

Выбив в 5 матчах «Миннесоту», «Оклахома» стала третьей командой, одержавшей 80 побед до финальной серии. Ранее это удавалось лишь «Голден Стэйт » в сезоне-2015/16 и «Чикаго » в сезоне-1995/96 и 1996/97.

«Чикаго» оба раза брал чемпионский титул. «Уорриорс» вели 3-1, но уступили «Кливленду» после того, как лига дисквалифицировала Дрэймонда Грина.